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Общество

Минтруд: Половина россиян не получает положенную соцподдержку

Лишь половина жителей России получает положенную социальную поддержку от государства, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Минтруда России Михаила Аронова.

По данным ведомства, в 2018 году были зафиксированы 40 млн фактических получателей мер социальной поддержки со стороны государства. Однако по статистике Минтруда, количество таких людей в два раза больше – 80 млн, что говорит о том, что половина жителей России не получает положенную им помощь.

Михаил Аронов считает, что это связанно со сложными бюрократическими процедурами, которые необходимы для оформления такой поддержки. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент ведомство занимается решением данной проблемы. В частности, Минтруд собирается оптимизировать уже существующие услуги и сократить сроки их предоставления, сделать унификацию тех мер, которые предоставляются в различных регионах.

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