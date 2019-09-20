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Соцсфера

Почти 5 тысяч псковичей обратились с начала года на «горячую линию» Пенсионного фонда

С начала года на «горячую линию» Отделения Пенсионного фонда по Псковской области поступили 4 тыс. 800 обращений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения, чаще всего жители региона интересовались перерасчётом пенсии при увольнении, новым порядком расчета федеральной социальной доплаты, компенсацией по уходу за нетрудоспособными.

В летние месяцы псковичи также спрашивали о перерасчёте пенсии, в том числе за работу в сельском хозяйстве, поскольку в июне был расширен список работ и профессий, дающих право на надбавку к пенсии за работу на селе. Ещё один популярный вопрос – какие документы нужны для продления компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным.

Через онлайн-сервис на сайте Пенсионного фонда к специалистам Отделения обратились 350 человек, которые интересовались назначением пенсии, выплатой материнского капитала, возможностью получения дубликата СНИЛСа.

Консультации работники Пенсионного фонда в Псковской области проводят по телефону «горячей линии» 8-800-775-7950 и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Также обратиться можно в Единую федеральную консультационную службу Пенсионного фонда, которая круглосуточно работает по телефону  8-800-600-44-44.  

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