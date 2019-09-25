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Общество

Свыше 9 тысяч рублей составит прожиточный минимум пенсионера в России

До 9,3 тысяч рублей предполагается увеличить прожиточный минимум пенсионера в России. Соответствующая информация содержится в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 4 федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на 2020 год в размере 9311,0 рубля», - сообщается в документе.

Прожиточный минимум пенсионера согласно бюджету на 2019 год составлял 8,8 тыс. рублей.

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