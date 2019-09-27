Великолукский агрохолдинг наращивает производство свинины

10:07, 27 сентября 2019, ПАИ

170 тысяч тонн свинины произвел Великолукский агропромышленный холдинг в текущем году — это на 29% больше, чем в 2018-м, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Отмечается, что высокие показатели позволили выйти Псковской области на лидирующие позиции по приросту объема производимой свинины. Всего за прошедшие 8 месяцев 2019 года в стране произвели 2,79 млн. тонн мяса свинины, что выше аналогичного периода прошлого года на 5,3%.

Также лидирующие позиции по производству свинины занимают Курская, Воронежская и Белгородская области.

Великолукский агропромышленный холдинг начал поставки свинины в Южную Америку. На очереди Куба и другие страны.