Великолукский агрохолдинг стал поставлять продукцию в Южную Америку

10:56, 18 сентября 2019, ПАИ

Великолукский агрохолдинг начал поставки в Южную америку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В Венесуэлле уже отгрузили первую партию свинины. В агрохолдинге отметили, что это начало «масштабного освоения латиноамериканского континента» и ежедневных поставок.

Отмечается, что получение необходимых документов со стороны агрохолдинга, а также с принимающей товар стороны потребовало большого количества процедур. Кроме этого, на предприятие регулярно приезжали российские и международные комиссии. К тому же свинина прошла целую серию тестов.

В пресс-службе добавили, что в многомесячной исследовательской работе приняли участие сотни экспертов.

В настоящее время Великолукский мясокомбинат поставляет продукцию в Юго-Восточную Азию и Гонконг. На очереди Куба и другие страны.