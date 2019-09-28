Пострадавших на ралли «Псков Ганзейский» гонщиков везут в областную больницу

13:37, 28 сентября 2019, ПАИ

Пострадавшие в двух авариях на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский» экипажи №40 Игорь Новиков (Якутск) и Александр Басманов (Москва), и №47 Евгений Юферов (Выборг) и Александр Гришин (Санкт-Петербург) везут на машинах скорой помощи в Псковскую областную больницу.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы соревнований, никто кроме гонщиков в авариях не пострадал.

Отметим, что во время четвертого спецучастка ралли «Псков Ганзейский» сразу несколько экипажей вылетели в кювет.

27 сентября в Пскове состоялось открытие финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский». После этого был дан старт первому скоростному участку «Кубок Княгини Ольги», трасса которого проходила между площадями Ленина и Октябрьской. Ознакомиться с результатами гонки можно здесь>>>

Фотографии с гонки можно увидеть здесь>>>

Основной гоночный день ралли «Псков Ганзейский» стартовал в Печорском районе 28 сентября.