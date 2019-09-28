Опубликованы результаты спецучастка «Кубок княгини Ольги»

10:03, 28 сентября 2019, ПАИ

Экипаж Вячеслава Прохорова и Кирилла Чапаева (Москва, Санкт-Петербург) стал победителем первого скоростного участка «Кубок Княгини Ольги», который прошёл в рамках финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации автоспорта Псковской области.

Трасса спецучастка проходила между площадями Ленина и Октябрьской в Пскове. Экипаж Вячеслава Прохорова и Кирилла Чапаева прошёл спецучасток за 52,5 секунд.

На втором месте – экипаж Дениса Коваленко и Игоря Марова. Они проиграли лидерам 1,3 секунды. На третьем месте – гонщики из Перми Григорий Трегубов и Елена Василенко. Они проехали участок за 54,7 секунды.

Петербуржец Михаил Алексеев и псковичка Юлия Пащинская заняли 22 место, а псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь – 52.

Основная борьба финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский развернется сегодня по грунтовым дорогам в Печорском районе.

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