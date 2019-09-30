Перебои в телевещании возможны в Псковской области 30 сентября - 6 октября

15:45, 30 сентября 2019, ПАИ

В связи с плановыми работами по модернизации оборудования для цифрового вещания 30 сентября - 6 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в ряде населенных пунктов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении цифрового развития и связи региональной администрации.

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

В регионе функционирует «горячая линия» (8-800-100-16-11) по вопросам перехода на «цифру», за время работы которой операторы обработали более 1 тыс. обращений. Более 400 из них были заявками на настройку оборудования.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе выплачивается компенсация за покупку приставок. Право на неё имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. На эти цели в бюджете региона предусмотрены 5 млн рублей. Более 460 жителей региона уже получили компенсации.