Фестиваль «Взвар-2025» прошёл в Невеле в честь Дня города

23:19, 09 августа 2025, ПАИ

Фестиваль «Взвар-2025» прошёл в Невеле в честь Дня города в субботу, 9 августа, сообщили ПАИ в редакции газеты «Невельский вестник».



Фото: газета «Невельский вестник»



Напомним, взвар – это русское название вкусного и полезного напитка из сухофруктов. На каждом праздничном столе в старину стоял душистый и сладкий взвар.

Для невельчан и гостей города представили насыщенную концертную программу: на сцене выступали артисты из Белоруссии, Локни, Пскова, Великолукского и Куньинского районов, Великих Лук, Пустошки и Усвят. Также организовали разнообразные культурные и развлекательные активности, мастер-классы.

«Изюминка фестиваля – конкурс безалкогольных напитков «Настоим на своём». У каждого была возможность попробовать уникальные безалкогольные напитки по семейным рецептам, а можно было и самому поэкспериментировать с ингредиентами, чтобы создать свой неповторимый напиток», – рассказали в редакции газеты.

Кроме того, для невельчан и гостей города организовали мастер-класс по росписи медовых пряников, а ещё можно было поучаствовать в изготовлении украшений, кукол-оберегов или попробовать свои силы в чичковском плетении ковров.

«Фестиваль «Взвар-2025» стал символом единства и гостеприимства Невельского района. Это прекрасная возможность окунуться в атмосферу праздника и весело провести время», – заключили в редакции газеты.