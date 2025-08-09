171-летие села Новоселье отметили в Стругокрасненском районе

171-летие села Новоселье отметили в Стругокрасненском районе сегодня, 9 августа, сообщили ПАИ в редакции газеты «Струги».



Фото: газета «Струги»



По этому случаю возле пруда в центре села по уже сложившейся традиции прошло торжество. На него прибыли не только местные жители, но и из соседних деревень, и те, кто когда-то здесь родился.

С праздником собравшихся поздравили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Стругокрасненского округа Александр Волков, глава территориального управления «Новоселье» Артур Давыдов, депутат окружного Собрания Константин Богович, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева, председатель первичной ветеранской организации села Новоселье и близлежащих деревень Владимир Кухновец и директор Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов Юлия Васильева.

Во время праздника чествовали долгожителей, молодые семьи и тех, кто прожил в браке не один десяток лет, семьи, где в этом году появились малыши. Также наградили участников конкурсов, проводимых специально к празднику. Кроме того, на празднике организовали выставки работ местных мастеров и концерт. Завершилась торжественная часть угощением пирогами.