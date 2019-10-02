Программу социально-экономического развития Псковской области окончательно согласуют 4 октября

13:45, 02 октября 2019, ПАИ

4 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретится с министром промышленности и торговли России, куратором региона Денисом Мантуровым. На встрече будет окончательно приниматься решение о программе индивидуального социально-экономического развития региона. Об этом глава региона сообщил 2 октября на встрече с руководителями предприятий Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Индивидуальная программа развития субъекта разрабатывается на основании поручения председателя правительства России Дмитрия Медведева. Губернатор Псковской области отметил, что по результатам стратегической сессии были найдены 18 потенциальных точек роста для экономики региона. Он рассчитывает, что в конце октября программу социально-экономического развития Псковской области представят в правительстве России.

«По суммам, которые будут предусмотрены в рамках этой программы, пока говорить рано. Даже если дадут 50 млрд рублей, при правильном распределении и учете интересов всех отраслей определенный рывок сделать можно, и мы на это очень рассчитываем», - отметил губернатор.

В августе во время стратегической сессии по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что итогом реализации будущей программы станет создание новых высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, увеличение числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также улучшение демографической ситуации, рост производительности труда, зарплаты и количества городов с благоприятной городской средой.