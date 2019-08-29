Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области

17:04, 29 августа 2019, ПАИ

Стратегическая сессия по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области прошла 29 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в сессии, которую провели губернатор Михаил Ведерников и заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, участвовали представители ряда министерств и департаментов России, руководство органов исполнительной власти региона и территориальных отделений федеральных ведомств.

Михаил Ведерников подчеркнул, что указанную программу можно рассматривать как план оживления транспортной, социальной, экономической инфраструктуры, сформированный с учётом перспективных точек роста. «Для нас это принципиально важный документ и уникальная возможность придать Псковской области новый импульс в развитии», — отметил он. Губернатор обратил внимание, что сейчас имеется ряд негативных факторов, которые не позволяют региону без поддержки со стороны федерального центра развивать основные направления полноценно.

«Нам предстоит вместе с вами сделать очень важные, продуманные шаги по избавлению от инфраструктурных ограничений, учесть поддержку семей с детьми, помощь наименее обеспеченным слоям населения и модернизацию социальной инфраструктуры. С вашей помощью, в открытом диалоге, мы сформируем программу, которая создаст для Псковской области мощный фундамент для развития», — добавил глава региона.

Итогом реализации будущей программы Михаил Ведерников назвал создание новых высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, увеличение числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также улучшение демографической ситуации, рост производительности труда, зарплаты и количества городов с благоприятной городской средой.

Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных указал на то, что программа находится в высокой степени готовности. «Основное внимание, работая над документом, мы должны обратить на достижение ключевых показателей эффективности. Мы должны сформировать программу, которая охарактеризует сегодняшнее положение региона, обозначит целевые индикаторы развития до 2024 года, а также будет содержать комплекс приоритетных для области мероприятий. Изначальная цель — не дофинансировать федеральные программы по национальным проектам, а создать документ, который дополнит эту работу», — отметил он.

В ходе стратегической сессии участники определили ключевые мероприятия, которые дополнят итоговый проект программы. Затем ожидается защита программы в правительстве страны.

В пресс-службе добавили, что индивидуальная программа развития субъекта разрабатывается на основании поручения председателя правительства России Дмитрия Медведева. Социально-экономическое развитие региона курирует министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.