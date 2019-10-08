Дмитрий Месхиев дал характеристику новому спектаклю главного режиссёра Псковского театра
Художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев дал характеристику новому спектаклю главного режиссёра театра Сергея Чехова «7САМУРАЕВ», премьера которого намечена на 8 и 9 ноября.
«Мы специально притащим огромный камень издалека для того, чтобы водрузить его на сцену, – всё это непросто, но, мне кажется, игра стоит свеч. Я думаю, что это будет очень неожиданное действо. Это будет такой спектакль-битва, потому что самурай есть самурай», - заявил Дмитрий Месхиев Псковскому агентству информации.
По его словам, Сергей Чехов делает спектакль по мотивам фильма «Семь самураев» Акиры Куросавы. «Мне показалось это очень интересным и заманчивым. Я стараюсь не лезть в творческий процесс, Сергей рассказал общую концепцию спектакля, поделился своими мыслями по поводу неких экспериментов в нем. Там будут совершенно неожиданные вещи. Я не хочу раскрывать все тайны, но там будут присутствовать женщины-самураи, которые на самом деле исторически были в Японии. Но не просто женщина-самурай, там есть еще определенные нюансы. У Сережи всё это обрамлено очень серьезной концептуальной программой, касающейся механики мышления, того, что происходит в нашей голове и что же все-таки является первым – мысль или движение, мысль или поступок. Это интересная концепция. Как он это претворит, пока сложно говорить, но поскольку Сережа – режиссер очень интересный, я думаю, что это будет необычное, познавательное и эстетически очень красивое зрелище. Они делают очень интересные декорации», - добавил Дмитрий Месхиев.
Ранее Сергей Чехов в Псковском театре драмы выступил автором спектакля «Река Потудань» - номинанта на театральную премию «Золотая маска». Премьера постановки состоялась в Пскове в 2018 году. А в конце марта Сергей Чехов награждён премией президента России для молодых деятелей культуры за постановку спектакля «Река Потудань» и вклад в развитие традиций отечественной театральной школы.