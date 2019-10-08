Дмитрий Месхиев дал характеристику новому спектаклю главного режиссёра Псковского театра

13:56, 08 октября 2019, ПАИ

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев дал характеристику новому спектаклю главного режиссёра театра Сергея Чехова «7САМУРАЕВ», премьера которого намечена на 8 и 9 ноября.

«Мы специально притащим огромный камень издалека для того, чтобы водрузить его на сцену, – всё это непросто, но, мне кажется, игра стоит свеч. Я думаю, что это будет очень неожиданное действо. Это будет такой спектакль-битва, потому что самурай есть самурай», - заявил Дмитрий Месхиев Псковскому агентству информации.

По его словам, Сергей Чехов делает спектакль по мотивам фильма «Семь самураев» Акиры Куросавы. «Мне показалось это очень интересным и заманчивым. Я стараюсь не лезть в творческий процесс, Сергей рассказал общую концепцию спектакля, поделился своими мыслями по поводу неких экспериментов в нем. Там будут совершенно неожиданные вещи. Я не хочу раскрывать все тайны, но там будут присутствовать женщины-самураи, которые на самом деле исторически были в Японии. Но не просто женщина-самурай, там есть еще определенные нюансы. У Сережи всё это обрамлено очень серьезной концептуальной программой, касающейся механики мышления, того, что происходит в нашей голове и что же все-таки является первым – мысль или движение, мысль или поступок. Это интересная концепция. Как он это претворит, пока сложно говорить, но поскольку Сережа – режиссер очень интересный, я думаю, что это будет необычное, познавательное и эстетически очень красивое зрелище. Они делают очень интересные декорации», - добавил Дмитрий Месхиев.

Ранее Сергей Чехов в Псковском театре драмы выступил автором спектакля «Река Потудань» - номинанта на театральную премию «Золотая маска». Премьера постановки состоялась в Пскове в 2018 году. А в конце марта Сергей Чехов награждён премией президента России для молодых деятелей культуры за постановку спектакля «Река Потудань» и вклад в развитие традиций отечественной театральной школы.