Премьера спектакля «7САМУРАЕВ» состоится в Пскове 8 ноября

15:18, 19 сентября 2019, ПАИ

8 и 9 ноября на большой сцене Псковского театра драмы покажут новый спектакль режиссера Сергея Чехова «7САМУРАЕВ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

В спектакле пойдет речь о механике человеческого мышления. «В белом пустом пространстве оказываются семь хрупких созданий. Допустим, это самураи. Также здесь есть черный огромный камень, готовый упасть в любой момент. Допустим, это угроза. Весь спектакль эти семь самураев пытаются вспомнить, кто они такие, зачем они здесь находятся и что им делать с этим огромным устрашающим камнем. А еще за камнем пристально наблюдают два старика, которые сидят отдельно и смотрят в мониторы видеонаблюдения», - говорится в анонсе.

Жанр постановки - генеративная опера. При создании текста вся участники спектакля в ходе нескольких интервью делились личным опытом, историями из собственной жизни, чувствами, рассуждали о теме спектакля.

«Меня сейчас очень интересует то, как работает моя голова. Почему я поступаю именно так, а не иначе», - пояснил режиссер спектакля. Он считает человеческое мышление интересным феноменом.

В спектакле заняты Илона Гончар, Екатерина Красногирова, Екатерина Миронова, Наталья Петрова, Ксения Соколова, Ксения Тишкова, Дарья Чураева, народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Художник - Анастасия Юдина, музыка и саунд-дизайн - Владимир Бочаров, педагог по кэндо - Вадим Азарьев, педагог по вокалу - Елена Обухова

Начало спектакля - 8 ноября в 19:00 и 9 ноября в 18:00.

Для зрителей 18+. Заказ и бронирование билетов возможны на сайте театра.