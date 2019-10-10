Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live

09:08, 10 октября 2019, ПАИ

10 октября в 12:00 гостями прямого эфира проекта ПАИ-live станут директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина и начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.

14 октября в Псковской области прекращается аналоговое телевизионное вещание. В регионе уже сейчас доступен цифровой сигнал, по которому транслируется 20 телеканалов в высоком качестве. Для этого была проделана большая работа по строительству и оборудованию передающих вышек, создан специальный штаб по переходу на цифровое телевещание, 200 волонтеров помогают пожилым жителям настроить свой телевизор на прием «цифры», по поручению губернатора организована выплата компенсации за покупку ТВ-приставок малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума.

При этом в области все еще остаются «черные дыры», где прием цифрового сигнала нестабильный и, несмотря на масштабную информационную кампанию, после отключения аналогового сигнала региональные власти готовятся к шквалу звонков от жителей.

В прямом эфире представители министерства связи и регионального управления цифрового развития оценят готовность Псковской области к отключению аналогового вещания, подведут итоги подготовительной работы, расскажут о перспективах цифрового телевидения.

Вопросы Екатерине Лариной и Денису Матвееву можно оставить на странице ПАИ-live.