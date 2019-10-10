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Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
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Общество

Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась прямая видеотрансляция из редакции ПАИ. Гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина и начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.

14 октября в Псковской области будет  отключен аналоговый ТВ-сигнал. На территории региона цифровое телевидение уже доступно практически везде, жители могут бесплатно смотреть 20 телеканалов в высокой четкости. Для этого проделана масштабная работа по строительству и переоборудованию передающих центров, организован штаб по переходу на цифровое телевещание, добровольцы оказывают помощь жителям в настройке оборудования, в рамках распоряжения главы региона, в области организована выплата компенсации за покупку ТВ-приставок.

При этом в региона все еще остаются так называемые  «черные дыры», где цифровой сигнал принимается нестабильно и, несмотря на большую разъяснительную кампанию, после отключения аналогового сигнала региональные власти готовят колл-центр к обилию звонков от жителей.

В прямом эфире представители министерства связи и регионального управления цифрового развития оценят готовность региона к отключению аналогового вещания, подведут итоги цифровизации, расскажут о перспективах цифрового телевидения.

Вопросы Екатерине Лариной и Денису Матвееву можно оставить на странице ПАИ-live.

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