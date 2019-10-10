Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

12:05, 10 октября 2019, ПАИ

Началась прямая видеотрансляция из редакции ПАИ. Гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина и начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.

14 октября в Псковской области будет отключен аналоговый ТВ-сигнал. На территории региона цифровое телевидение уже доступно практически везде, жители могут бесплатно смотреть 20 телеканалов в высокой четкости. Для этого проделана масштабная работа по строительству и переоборудованию передающих центров, организован штаб по переходу на цифровое телевещание, добровольцы оказывают помощь жителям в настройке оборудования, в рамках распоряжения главы региона, в области организована выплата компенсации за покупку ТВ-приставок.

При этом в региона все еще остаются так называемые «черные дыры», где цифровой сигнал принимается нестабильно и, несмотря на большую разъяснительную кампанию, после отключения аналогового сигнала региональные власти готовят колл-центр к обилию звонков от жителей.

В прямом эфире представители министерства связи и регионального управления цифрового развития оценят готовность региона к отключению аналогового вещания, подведут итоги цифровизации, расскажут о перспективах цифрового телевидения.

Вопросы Екатерине Лариной и Денису Матвееву можно оставить на странице ПАИ-live.