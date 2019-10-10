Дочь актрисы Надежды Каратаевой опровергла информацию о смерти матери

13:27, 10 октября 2019, ПАИ

Дочь актрисы Надежды Каратаевой — Елена Папанова — опровергла информацию о смерти матери. Как сообщает РЕН-ТВ, Надежда Каратаева, являющаяся вдовой народного артиста СССР Анатолия Папанова, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Телеграм-канал «112» сообщил о том, что состояние артистки ухудшилось из-за пневмонии и она умерла по дороге в больницу в карете Скорой помощи.

Надежда Каратаева родилась 25 января 1924 года в Москве. С 1950 года по 2014 год она играла в Московском академическом театре сатиры. Снималась в фильмах «Ревизор» (1982), «Под небом Вероны» (2004), «Родные люди» (2004) и других.