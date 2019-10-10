Ушла из жизни вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Умерла заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева — вдова знаменитого актера Анатолия Папанова. Ей было 95 лет.
Как пишет Telegram-канал «112», актриса болела пневмонией. Её стало плохо дома. Скончалась Надежда Каратаева в машине Скорой помощи по дороге в больницу.
Надежда Каратаева родилась 25 января 1924 года в Москве. Она — советская и российская актриса театра и кино, ветеран Великой Отечественной войны. С 1950 года по 2014 год Надежда Каратаева была актрисой Московского академического театра сатиры. Снималась в таких фильмах, как «Ревизор» (1982), «Под небом Вероны» (2004), «Родные люди» (2004) и других.