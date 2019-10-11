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Общество

Владимир Папорт: Мне бы хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов

«Мне бы очень хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов, а чтобы все они были регулируемыми», - заявил начальник ГИБДД по городу Владимир Папорт на пресс-конференции 11 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Папорт также рассказал, что решение ликвидировать пешеходный переход вблизи пересечения Октябрьского проспекта и улицы Свердлова было очень непростым. Начальник ГИБДД отметил, что на этом пешеходном переходе было 3 ДТП, 4 пешехода пострадали. «Плохо ли, хорошо ли мы поступили, но на данный момент ДТП на этом участке не зарегистрировано. В данный момент люди идут на регулируемый пешеходный переход», - подчеркнул он.

Активистка «Убитых дорог» Алина Кондратьева поинтересовалась, может ли данный пешеходный переход быть восстановлен при условии организации дополнительной безопасности в рамках второго этапа реконструкции улицы.

«Я не исключаю ничего в нашей жизни», - ответил Владимир Папорт.

Он сообщил, что по решению городской комиссии по безопасности дорожного движения ликвидируют пешеходные переходы у дома № 8 на улице Инженерной, дома № 2 на улице Рокоссовского, возле «Магеллана» и «Маяка» на Рижском проспекте, у дома № 39 на улице Коммунальной. Спикер пояснил, что в районе магазина «Маяк» планируется установка регулируемого пешеходного перехода со светофорным объектом.

Владимир Папорт также предложил создавать «островки безопасности», но не на магистральных улицах.

Председатель комитета по транспорту Псковской области Борис Елкин отметил, что такие решения нельзя внедрять на улицах с автобусным движением, поскольку это скажется на качестве оказания транспортных услуг.

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