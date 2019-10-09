Программа развития Псковской области рассмотрена на совещании у Дмитрия Медведева

19:30, 10 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 10 октября, принял участие в совещании председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева по подготовке индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Сейчас задача — подвести черту над анализом причин сложившейся ситуации, завершить работу над индивидуальными программами, — заявил премьер-министр. — Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах и, наконец, перейти к практической реализации этих планов».

Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо тщательно проработать особенности каждой территории, ее наиболее перспективные экономические специализации, в том числе с учетом реализуемых в регионе национальных проектов, государственных и федеральных целевых программ.

Дмитрий Медведев обратил внимание, что кураторство членов Правительства РФ и министерств России над регионами — это единая точка выхода на федеральный уровень. «Это, в хорошем смысле слова, лоббист в интересах региона. И с его помощью налаживается прямой контакт региональной команды со всеми федеральными ведомствами, а с другой стороны, можно просто скоординировать непосредственно их работу на территории», — заметил он.

Проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области по поручению Правительства РФ был разработан органами исполнительной власти региона под руководством куратора, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Сегодня стратегический документ был представлен главе Правительства РФ. По итогам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития области к 2024 году в регионе ожидается рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации. В основу документа также включены предложения, поступившие от промышленников и предпринимателей региона.

Окончательная защита программы состоится в Правительстве РФ в конце октября.