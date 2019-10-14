Михаил Ведерников поручил главам районов с особым вниманием отнестись к заявкам жителей по вопросу перехода на «цифру»

17:02, 14 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам муниципалитетов в ближайшее время с особым вниманием отнестись к заявкам от жителей по вопросу перехода на цифровое телевещание. Об этом он заявил в ходе заседания администрации региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев напомнил, что в Псковской области цифровым сигналом охвачено 99,8% территории региона. По словам Дениса Матвеева, на горячую линию по вопросам перехода на «цифру» поступили 4 тыс. 724 обращения.

18 домохозяйств, как отметил Денис Матвеев, не обладают цифровым вещанием. Они расположены в Новоржевском, Островском, Печорском, Плюсском, Порховском и Стругокраснеском районах. При этом Денис Матвеев заверил, что для таких жителей предусмотрено спутниковое оборудование и компенсация.

За покупку цифрового приемника, как рассказал начальник управления цифрового развития и связи, компенсация выдана 663 жителям региона. Выплата компенсаций орагнизована по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На них могут претендовать малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На эти цели из регионального бюджета было выделено 5 млн рублей.

В Псковской области аналоговый телевизионный сигнал отключен 14 октября. В регионе работает «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевещание: 8-800-100-60-11. Операторы будут принимать обращения граждан до 1 ноября в круглосуточном режиме. Оставить заявку на помощь волонтера и узнать интересующую информацию можно на портале смотрицифру.псков.рф.