Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»

11:59, 15 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На заседании обсуждалось исполнение национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение». Дмитрий Медведев напомнил, что к 2024 году необходимо достичь снижения почти на 25% смертности от инфарктов, инсультов и других болезней кровообращения. На эти цели в федеральном бюджете заложено 11,6 млрд рублей. «В каждом регионе своя специфика. В некоторых - не хватает техники, в некоторых — недостаточно специализированных больниц или они просто далеко. Все это учитывается в региональных проектах, региональных программах», — рассказал Дмитрий Медведев.

Приоритетными задачами он назвал создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях. К 2020 году нужно создать 1,5 тыс. ФАПов. Кроме того, на закупку более 500 мобильных медицинских комплексов в 2019 году будет выделено 4 млрд рублей из федеральной казны. «И ФАПы, и медицинские комплексы действительно играют одну из ключевых ролей в нашей работе по повышению доступности медицинской помощи. Главы регионов должны сделать все необходимое, чтобы эти комплексы как можно быстрее появлялись и начинали работать», — подчеркнул премьер-министр.

Он также поручил активизировать работу в регионах в части создания дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей до 3-х лет. Регионам рекомендовано подумать о запуске льготной ипотеки для семей на вторичном рынке.

В Псковской области реализуются 7 региональных проектов по направлению «Здравоохранение» и 5 - в рамках нацпроекта «Демография». Что касается последнего, в 2019 году на территории Псковской области появится 1,2 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет. Два детских сада на первых этажах жилых зданий уже введены в эксплуатацию в Псковском районе и Великих Луках. На других объектах дошкольного образования активно проводят строительные работы, их сдача намечена до конца года.

В Псковской области есть региональные меры социальной поддержки семьи и детства: выплачивается материнский капитал в размере 100 тыс. рублей, предоставляются в собственность земельные участки. По инициативе губернатора псковским семьям, в которых в этом году родились дети, выдают «Подарки новорожденному».

В сфере улучшения доступности первичной медицинской помощи в удаленных населенных пунктах в регионе в 2019 году возведут 13 модульных ФАПов. Уже работают 3 передвижных медицинских комплекса «Лучевая диагностика» с флюорографом и маммографов, 13 мобильных ФАПов. 11 октября Михаил Ведерников вручил главным врачам межрайонных и районных больниц ключи от восьми передвижных лечебно-диагностических комплексов.

На оснащение лечебных учреждений Псковской области в 2019 году предусмотрено направлено более 1 млрд рублей, из них 500 млн - дополнительно выделенные региону средства из резервного фонда Правительства РФ. Оборудованием оснастят центральные больницы и лечебные учреждения на местах.