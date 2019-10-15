Старинные книги, гравюры и рисунки на полмиллиона рублей пытались незаконно вывезти из Псковской области в Латвию

14:47, 15 октября 2019, ПАИ

Псковские таможенники задержали старинные книги, гравюры и рисунки, которые гражданин России пытался незаконно вывезти через многосторонний автомобильный пункт пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Себежском районе Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При прохождении таможенного контроля мужчина не подал пассажирскую таможенную декларацию, а при устном опросе не сообщил о нахождении в его автомобиле товара, подлежащего декларированию. Он также не предоставил никаких разрешающих документов на вывоз ценностей.

Коробки с книгами, картинами, плакатами и рисунками обнаружились во время осмотра автомобиля нарушителя. Все произведения были направлены на искусствоведческую экспертизу, по результатам которой 17 книг и графических произведений признаны культурными ценностями, в том числе печатное издание книги 1903 года «Император Николай Первый. Его жизнь и царствование», том 1 и 2, автор Н. К. Шильдер. Рыночная стоимость двух томов превышает 220 тысяч рублей.

В коробке также оказалось печатное издание «Памятники старинной архитектуры России. В типах художественного строительства. Часть первая. Русская провинция», автор Г. К. Лукомский. Книга издана в Санкт-Петербурге в 1916 году и является редким малотиражным изданием, относится к категории культурных ценностей как печатное издание, созданное более 100 лет назад.

Нарушитель, в частности, пытался вывезти печатное издание «Вышний покров над Афоном, или Сказания о святых, чудотворных, во Афоне прославившихся, иконах», изданное в Санкт-Петербурге в 1867 году, две части книги 1904 года «Очерки по истории русской культуры» П. Н. Милюкова, книгу «В память Священного Коронования Их Императорского Величества Николая Александровича и Александры Федоровны», изданную в Санкт-Петербурге в 1896 году книгоиздательством Германа Гоппе, русско-французский карманный словарь П. Г. Спивакова, изданный в Киеве в 1901 году; офорт «Часовенька» Ивана Шишкина, созданный в Санкт-Петербурге в 1894 году.

Состояние всех редких печатных и графических изданий оценивается как удовлетворительное. В соответствии с заключением эксперта, рыночная стоимость предметов, отнесенных к категории культурных ценностей, на внутреннем рынке России составляет более 495 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере). Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся неотложные следственные действия.