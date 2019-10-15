Псковский завод «Титан-Полимер» получил новый участок под строительство

15:39, 15 октября 2019, ПАИ

«Титан-полимеру» предоставили новый земельный участок в границах особой экономической зоны «Моглино» под Псковом. Об этом руководитель предприятия Герман Петрушко сообщил в интервью Псковскому агентству информации.

«Были опасения со стороны местных жителей, сотрудников Тямшанской птицефабрики, что наши санитарные зоны будут пересекаться. Теперь с привязкой завода к новому участку все эти опасения окончательно сняты», - сообщил он.

Привязка проекта к новому участку потребовала отложить его реализацию на несколько месяцев, уточнил спикер.

При этом он заверил, что предприятие уже получило большой пакет документов: санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарно-защитной зоны вокруг производства БОПЭТ-пленки, решение на установление этой зоны, экспертное заключение Роспотребнадзора. Разрешение на строительство предполагается получить в середине ноября.

«Фактически мы готовы к выходу на начало строительства первой очереди производства — БОПЭТ-пленки», - сообщил он.