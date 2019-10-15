Компания дипломатов: «Титан-Полимер» объясняет тонкости своего инвестпроекта в Пскове

15:30, 15 октября 2019, ПАИ

Один из крупнейших инвестпроектов на территории Псковской области — создание производства БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул — в начале года вызывал у псковичей массу вопросов. Большая их часть была связана с опасениями: а не будет ли угрожать будущий завод экологии региона? Как-никак химическое производство. Масла в огонь подлили диванные эксперты, которые начали рисовать апокалиптичные картинки, и ряд политиков, для которых резонансная тема оказалась как нельзя кстати для собственного реанимирования.

Руководство компании «Титан-Полимер» с некоторым запозданием развернуло масштабную информационную кампанию и буквально из каждого утюга терпеливо развеивали мифы вокруг производства.

В центре Пскова на ул. Ленина, 17 был открыт информационный центр, в котором любой человек мог получить от специалистов компании максимум информации о будущем производстве. Руководители «Титан-Полимера» отвечали на вопросы псковичей даже в самой недружелюбной обстановке — на митингах.

Кого-то удалось убедить, кто-то остался при своем мнении. Как бы то ни было постепенно обсуждение с криков перешло в конструктивное русло с привлечением экспертов и общественников.

Между тем, проект приобретает уже вполне конкретные контуры и вот-вот «высадиться» на землю.

О том, в какой стадии находится инвестпроект, мы поговорили с директором «Титан-Полимера» Германом Петрушко.

- Герман Львович, с момента прихода компании в Псковскую область прошел уже довольно значительный период. На какой стадии сейчас находится воплощение проекта? Как близко «Титан-Полимер» подошел к реальному выходу на строительную площадку?

- Давайте я сразу вот о чем скажу. Напомню. Наш проект состоит из двух частей. Первая — это производство БОПЭТ-пленки, четвертый класс опасности, самый низкий, санитарно-защитная зона - 100 метров. Эта часть не требует общественных слушаний. Это, скажем так, первая очередь строительства.

Вторая часть проекта — производство ПЭТ-гранул. Его реализовывать мы начнем только в следующем году, как и ранее было сказано, только после прохождения государственной экологической экспертизы и общественных слушаний.

Да, наши сроки сместились на несколько месяцев. Это было связано с процессом заключения договора между ОЭЗ «Моглино» и «Титан-Полимер» на аренду земельного участка, на котором разместится наше производство.

Почему новый участок? Для того, чтобы снять любые вопросы по санитарно-защитной зоне вокруг производства ПЭТ-гранул. Были опасения со стороны местных жителей, сотрудников Тямшанской птицефабрики, что наши санитарные зоны будут пересекаться.

Теперь с привязкой завода к новому участку все эти опасения окончательно сняты.

Нам потребовалось сделать привязку проекта к новому участку земли, ко всем коммуникациям, есть такое выражение «посадить на землю».

Фактически мы готовы к выходу на начало строительства первой очереди производства — БОПЭТ-пленки.

- Какие согласования и экспертизы пройдены на данный момент?

- Нами получено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарно-защитной зоны вокруг производства БОПЭТ-пленки, также есть решение на установление этой зоны, экспертное заключение Роспотребнадзора. Они выданы нам в сентябре, совсем недавно.

Сейчас мы загружаем на специальный портал госэкспертизы техническую документацию. Это очень большой объем информации, порядка полутора терабайт.

- Есть ли разрешение на само строительство?

- Разрешение на строительство выдается после экспертизы. Надеюсь, что в середине ноября мы его получим, и тогда уже выйдем на стройплощадку.

- Что с прохождением государственной экологической экспертизы?

- Я понимаю, почему вы еще раз заостряете на этом внимание. Этот вопрос принципиален для жителей Пскова, и в социальных сетях снова его поднимают. Я уже много раз говорил: мы заинтересованы в том, чтобы быть максимально открытыми, чтобы к нам не было никаких вопросов. Мы пришли надолго и всерьез.

Государственная экологическая экспертиза и общественные слушания будут перед тем, как мы перейдем ко второй стадии проекта — созданию производства ПЭТ-гранул. Сейчас, на первой стадии проекта — по пленке - мы получили пакет документов от Роспотребнадзора, который я перечислил. Мы идем по всем этапам, предписанным жестким российским законодательством.

Мы абсолютно заинтересованы, как и региональные власти, в соблюдении всех норм закона, всех экологических норм.

- Поначалу было очень много скептиков и активных противников появления «Титан-Полимера» в Псковской области. Как, на ваш взгляд, удалось ли вам убедить их в безопасности будущего производства?

- Скептики — это полезные люди. С ними можно разговаривать, доказывать, аргументировать. Но есть те, кто не согласен из принципа: не хочу - и все. Просто «баба яга против». Логика, выкладки, поездки на аналогичные производства, мнения настоящих экспертов на них не действуют. Такие тоже есть.

Часть общественников, которые были настроены негативно по отношению к проекту «Титан-Полимера», потом не скрывали, что им не хватало информации. Да, некоторые из них все еще с недоверием относятся, говорят: пока своими руками не потрогаем, не увидим своими глазами… Это тоже нормально. Мы на всех стадиях проекта готовы отвечать на вопросы. И отвечаем. Есть особо активные товарищи, которые регулярно нам их шлют. Иногда за голову хватаешься, такого они понапишут... Но мы все равно отвечаем. Потому что считаем это важным.

- В Общественной палате Псковской области была создана специальная комиссия — как говорится, по вашу душу. Каким образом вы с ней работаете?

- Секретарь палаты Анатолий Иосифович Мультах с коллегами держит нас «на прицеле». Подготовились и прислали целый перечень очень точных и компетентных вопросов.

Мы на них, конечно, подробно ответили. Лучше у него спросите, как складывается наше взаимодействие. На мой взгляд, конструктивно. И если у них появляются еще вопросы или необходимость получить какую-то информацию — мы всегда готовы.

- Одна из ключевых тем. Что в итоге с коллектором и очистными сооружениями? Складывалось впечатление, что стороны — ОЭЗ Моглино, ваша компания, районные власти — долго не могли найти ответа на вопрос, а кто в итоге будет ремонтировать коллектор, когда, на какие средства?

- Коллектор будет реконструировать ОЭЗ «Моглино», насколько я знаю, проект уже готов. Уверен, дирекция свои обязательства выполнит. Мы уже говорили, добавлю, основным, скажем так, пользователем коллектора является птицефабрика. От нас в коллектор будет попадать очищенная вода, и то в ничтожных количествах. Цикл нашего производства фактически замкнутый.

Кстати, не могу не вспомнить один из мифов. Помните, все рисовали страшную картинку завода с цветными дымами. Вот у меня на столе проектная документация, эскизы того как будет выглядеть цех по производству БОПЭТ-пленки. Вы видите здесь хоть одну «выхлопную» трубу? Правильно их нет.

Труба будет только у котельной. Обычной котельной.

- Вы уже начали работать с базой данных резюме, которых у вас накопилось уже много? Или пока в компании есть только директор и его замы?

- Мы понемногу начали знакомиться с соискателями. То есть от сбора резюме переходим постепенно к работе с ними и собеседованиям с людьми. Псковичей, заинтересованных в получении работы на новом предприятии, оказалось много. Резюме постоянно приносят, присылают на почту. Звонят, интересуются, ну, когда же.

Скоро.

- Когда будет воздвигнут первый цех?

- Если в ноябре выйдем на площадку, то к апрелю.