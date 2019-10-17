Билеты со скидкой 50% могут приобрести псковичи на ноябрьские спектакли драмтеатра

14:31, 17 октября 2019, ПАИ

До конца октября в кассе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина можно приобрести билеты со скидкой 50% на спектакли следующего месяца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

До 31 октября включительно скидки действуют на постановки «Ревизор» (14 ноября), «Чук и Гек» (19 ноября) и «Очень громкая премьера» (21 ноября).

При этом в драмтеатре отметили, что правило распространяется только на репертуарные спектакли Псковского театра, идущие на большой сцене, и только на покупку в кассе театра. Онлайн билеты продаются за полную стоимость.

Касса расположена в здании театра по адресу: улица Пушкина, дом 13, с 11:30 до 19:30 ежедневно (обед с 15:00 до 16:00). Телефон (8112) 72-80-22.