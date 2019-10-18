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Общество

К акции «Подарок новорожденному» в Псковской области присоединились новые магазины

К акции «Подарок новорожденному» в Псковской области присоединились новые магазины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, теперь в акции участвуют «Cool Kids» (Псков, улица Труда, 54) и «Карапузик» (Великие Луки, улица Зверева, 30/25).

С 18 октября семьям при выписке из роддомов будут вручаться обновленные сертификаты, которые можно реализовать в одном из трех магазинов. В пресс-службе пояснили, что те сертификаты, которые выдали ранее, но родители не успели их реализовать, можно предъявить в качестве оплаты в одном из магазинов-партнеров по выбору, поскольку они действительны в течение года.

Региональная программа «Подарок новорожденному», инициированная главой региона Михаилом Ведерниковым, стала дополнительной мерой поддержки материнства и детства.

С начала реализации акции выдано 3 тыс. 570 сертификатов. Более 2,5 тыс. семей получили их через органы социальной защиты населения. В псковских роддомах подарки вручены около 1 тыс. семей.

Оператор программы «Подарок новорожденному» - благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги».

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