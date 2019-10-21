Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове планируется завершить в ноябре

13:19, 21 октября 2019, ПАИ

В ноябре планируется завершить ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил директор Специализированной службы, депутат Псковской городской Думы Сергей Фёдоров.

По его словам, ремонтные работы затянулись из-за того, что при составлении сметы не было учтено большое количество скрытых работ и дефектов. «На сегодняшний день ведется окончательное бетонирование чаши дна фонтана. На этот раз будет использоваться не обычный бетон, а бетон со специальными добавками, который позволит длительное время эксплуатировать фонтан», - отметил Сергей Фёдоров.

Руководитель Специализированной службы пояснил, что из-за плохой погоды подрядчик ООО «Привокзальный» вынужден «подгадывать солнечные дни», так как специфика материалов не позволяет подрядной организации работать в дождь. При этом он подчеркнул, что наружная часть фонтана уже облицована гранитной плиткой, а также проложены новые магистральные трубопроводы, система сброса и подачи воды.

«Я думаю, подрядчик за эту неделю закончит бетонирование чаши и дальше начнется облицовка внутренней части фонтана гранитом, - отметил Сергей Фёдоров. - В этом году фонтан обязательно будет отремонтирован. Я планирую, что в ноябре подрядчик завершит работы».

Он также подчеркнул, что Специализированная служба ежедневно ведет постоянный контроль выполняемых работ.

Фонтан у гостиницы «Рижская» включали только два раза в год – в День Победы и в День города. В июле 2011 году его попытались запустить на постоянной основе, однако фонтан время от времени всё равно выходил из строя.