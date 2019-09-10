Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования

10:22, 10 сентября 2019, ПАИ

Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования, пояснил Псковскому агентству информации директор Специализированной службы, депутат Псковской городской Думы Сергей Фёдоров.

Ранее было обещано, что фонтан заработает к 20 августа. Работы на объекте стартовали в начале июля.

Сергей Фёдоров напомнил, что ремонтно-восстановительные работы на фонтане проводит подрядчик ООО «Привокзальный», который занимался фонтаном в Ботаническом саду. «Тот фонтан мы запустили, но деньги за материалы подрядчику до сих пор не перечислили, тем не менее ООО «Привокзальный» приступил к работам у гостиницы, закупив материалы за свой счёт. Получилось так, что на фонтан нет абсолютно никакой документации. В результате вскрылось множество дополнительных работ, которые необходимо было провести», - рассказал Сергей Фёдоров.

По его словам, к настоящему моменту специалисты полностью завершили гидроизоляционные работы и приступили к оштукатуриванию внешней поверхности чаши фонтана, затем будет производиться её заливка. Отремонтированы также все водопроводы, выполнена система перепуска, сброса и подачи воды. «Теперь вода не будет уходить в землю, не будет этого страшного мокрого пятна посередине», - заверил Сергей Фёдоров.

Директор Специализированной службы также обратил внимание, что по 44-ФЗ за срыв сроков он обязан предъявить подрядчику санкции, заставив заплатить пени. «Но подрядчик-то как раз добросовестный, работает как надо и постоянно идёт нам навстречу. Терять таких специалистов, разумеется, не хочется. Ещё один вопрос: по тому же ФЗ стоимость контракта не может увеличиться более чем на 10%, а нам очень нужны средства на приобретение гранитных плиток, которыми предстоит облицевать фонтан. До этого там был разношёрстный гранит, причём довольно топорно приклеенный. Денег в обрез, их уже не хватает. Вот сейчас думаем, как выйти из этой ситуации. Если подойти формально, то фонтан, конечно, можно было бы «залепить» за два месяца, но не хочется, чтобы было так, как происходит у нас на большинстве объектов. Я бываю на объекте дважды в день и держу всё под контролем. Люди работают», - отметил Сергей Фёдоров.

При этом он добавил, что не готов назвать точный срок завершения работ. «Не хочу быть болтуном, но могу точно обещать, что ремонт будет выполнен и будет выполнен качественно. Достигнута договорённость, что работы на фонтане завершатся в любом случае. Не прекратятся, а именно будут доведены до логического завершения так, чтобы фонтан работал», - подчеркнул Сергей Фёдоров.

Руководитель Специализированной службы добавил, что «такого безобразия», которое творилось на фонтане до этого, больше не будет. «Предыдущий ремонт фонтана производился в 2010-2011 году. Как по-хорошему, я бы против таких ремонтников возбудил уголовное дело. Бетон использовался некачественный, поэтому буквально за 8 лет он фактически превратился в песок. Они заштукатурили стенки фонтана, наклеили тяп-ляп облицовочные плитки, а все существующие трубопроводы, сливы-переливы воды законопатили чуть ли не тряпками, залили бетоном и на этом всё. Такое вот «смешное» инженерное решение. Теперь все трубы восстановлены, работать будет всё как положено. Хочется всё-таки не ударить в грязь лицом перед горожанами, поэтому устраивать гонки - «лишь бы сдать» мы не будем», - заявил Сергей Фёдоров.

Фонтан у гостиницы «Рижская» открылся в начале 2000-х годов. Его включали только два раза в год – в День Победы и в День города. В июле 2011 году его попытались запустить на постоянной основе, однако фонтан время от времени всё равно выходил из строя.