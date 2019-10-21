0
15:25
Что смотреть в кино: «Текст» с Александром Петровым, второй «Zомбилэнд» и последний фильм Юрия Быкова
21:10
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
20:14
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
18:33
Колото-резаные: «Раны» Бабака Анвари - неубедительный боди-хоррор с Арми Хаммером
12:04
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
11:38
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
21:51
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября
Еще новости
Культура

Что смотреть в кино: «Текст» с Александром Петровым, второй «Zомбилэнд» и последний фильм Юрия Быкова

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также мониторит премьеры крупных стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: Александр Петров в «Тексте» Клима Шипенко – долгожданная экранизация одноименного кибернуара Дмитрия Глуховского, «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» - продолжение скитаний четверки выживших по оккупированным зомби Штатам и «Сторож» - новый и, кажется, последний фильм Юрия Быкова с ним же в главных ролях.

«Текст»

Главная российская кинопремьера этой осени, долгожданная экранизация одноименного бестселлера писателя Дмитрия Глуховского о 27-летнем студенте-филологе Илье Горюнове, которому в ночном клубе «Рай» во время рейда лейтенант Госнаркоконтроля Петр Хазин подбросил наркотики и отправил на 7 лет в колонию. Освободившись, Илья находит того самого силовика, убивает его и крадет мобильный телефон, а значит и всю жизнь Петра.

Фильм по мотивам «Текста» напрашивался сам собой (ранее по книге поставили спектакль), это, кажется, специально созданное для большого экрана произведение: максимально динамичный и перманентно напряженный, злободневный и невероятно актуальный (особенно в 2019 году), кибернуар, от которого не получится оторваться. И кому как не Александру Петрову, естественно, сегодня играть в таком фильме главную роль. В режиссерском кресле – Клим Шипенко, поставивший отечественную драму «Салют-7», центральные роли в картине также поделили Иван Янковский и Кристина Асмус.

В прокате с 24 октября.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»/ Zombieland: Double Tap

Дерзкий ковбой Таллахасси, его инфантильный и застенчивый кудрявый друг Коламбус и две изворотливые сестры Вичита и Литтл Рок снова ползают по уничтоженным Соединенным Штатам Америки, население которых теперь – одни лишь безмозглые (и, как мы знаем, жадные до этих самых мозгов) зомби.

К «Zомбилэнду» спустя аж 10 лет вернулся Рубен Фляйшер – он же и поставил оригинальный фильм в 2009 году. За это время, конечно, много чего произошло в карьере режиссера: случились «Охотники на гангстеров», небольшая прослойка сериалов и, наконец, не совсем складный «Веном». Сценаристы картины Ретт Риз и Пол Верник сразу же после выхода первой части захотели продолжения банкета, проскальзывали предложения превратить ее в целую франшизу, но дело подзатянулось. В итоге к своим ролям десятилетней давности вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин, и это всё та же комедийная история о выживании когда-то совсем чужих друг другу людей, ставших теперь одной крепкой «семьей». Да и самоиронии, вероятно, в этот раз добавили чуть больше, и мы, наконец-то, узнаем, как Билл Мюррей превратился в зомби. Кроме того, это тот редкий случай, когда спустя 10 лет выходит продолжение полюбившейся истории с прежними актерами и режиссером.

В прокате с 24 октября.

 

«Сторож»

«Майор», «Дурак», «Завод», теперь вот «Сторож». Юрий Быков – неимоверно амбициозный российский постановщик-правдоруб решает уйти из кино красиво и совсем не по-английски, поэтому снимает свою очередную камерную остросоциальную драму. «Сторож» - безусловно, еще одна притча, только теперь не о кинутых начальником простых работягах, а, собственно, о безымянном стороже (Юрий Быков) заброшенного санатория, к которому приезжает залечь на дно загадочная парочка – Стас (Владислав Абашин – Туман из «Завода») и Вера (Алла Юганова).

Естественно, у Быкова никогда не бывает все «просто так» и, очевидно, что «Сторож» — это, ко всему прочему, очередная зрительская забава по ловле метафор. И, быть может, в этот раз все обернется не настолько увлекательно, как в «Заводе».

В прокате и на сервисе «КиноПоиск HD» с 24 октября.

Муслим Камалов
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Киногид
Что смотреть в кино: «Текст» с Александром Петровым, второй «Zомбилэнд» и последний фильм Юрия Быкова Колото-резаные: «Раны» Бабака Анвари - неубедительный боди-хоррор с Арми Хаммером Что смотреть в кино: «Малефисента: Владычица тьмы» и «Они», а на Netflix - новая картина Стивена Содерберга и хоррор «Раны» ПАИ-тест: Какие киноленты снимали в Псковской области Пиксели на ветер: «Гемини» - Уилл Смит сражается со своим клоном в провальном фильме Энга Ли Что смотреть в кино: новая картина Вуди Аллена и «Гемини» - технологический прорыв Энга Ли Полный хохотач во время чумы: почему «Джокер» Тодда Филлипса станет культовым Кинопремьеры недели: «Джокер» - победитель Венецианского кинофестиваля, «Добыча» и «Волшебник» «К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта Кинопремьеры недели: Александр Петров изображает спецагента в триллере «Герой», а Брэд Питт летит «К звездам»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
21 октября 2019
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
21 октября 2019
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
18 октября 2019
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
18 октября 2019
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября
17 октября 2019
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября
«Привет, ивент!» - 17 октября (ЗВУК)
17 октября 2019
«Привет, ивент!» - 17 октября (ЗВУК)
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
17 октября 2019
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность
17 октября 2019
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность 1

Идет загрузка...