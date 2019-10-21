Что смотреть в кино: «Текст» с Александром Петровым, второй «Zомбилэнд» и последний фильм Юрия Быкова

15:25, 23 октября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также мониторит премьеры крупных стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: Александр Петров в «Тексте» Клима Шипенко – долгожданная экранизация одноименного кибернуара Дмитрия Глуховского, «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» - продолжение скитаний четверки выживших по оккупированным зомби Штатам и «Сторож» - новый и, кажется, последний фильм Юрия Быкова с ним же в главных ролях.

«Текст»

Главная российская кинопремьера этой осени, долгожданная экранизация одноименного бестселлера писателя Дмитрия Глуховского о 27-летнем студенте-филологе Илье Горюнове, которому в ночном клубе «Рай» во время рейда лейтенант Госнаркоконтроля Петр Хазин подбросил наркотики и отправил на 7 лет в колонию. Освободившись, Илья находит того самого силовика, убивает его и крадет мобильный телефон, а значит и всю жизнь Петра.

Фильм по мотивам «Текста» напрашивался сам собой (ранее по книге поставили спектакль), это, кажется, специально созданное для большого экрана произведение: максимально динамичный и перманентно напряженный, злободневный и невероятно актуальный (особенно в 2019 году), кибернуар, от которого не получится оторваться. И кому как не Александру Петрову, естественно, сегодня играть в таком фильме главную роль. В режиссерском кресле – Клим Шипенко, поставивший отечественную драму «Салют-7», центральные роли в картине также поделили Иван Янковский и Кристина Асмус.

В прокате с 24 октября.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»/ Zombieland: Double Tap

Дерзкий ковбой Таллахасси, его инфантильный и застенчивый кудрявый друг Коламбус и две изворотливые сестры Вичита и Литтл Рок снова ползают по уничтоженным Соединенным Штатам Америки, население которых теперь – одни лишь безмозглые (и, как мы знаем, жадные до этих самых мозгов) зомби.

К «Zомбилэнду» спустя аж 10 лет вернулся Рубен Фляйшер – он же и поставил оригинальный фильм в 2009 году. За это время, конечно, много чего произошло в карьере режиссера: случились «Охотники на гангстеров», небольшая прослойка сериалов и, наконец, не совсем складный «Веном». Сценаристы картины Ретт Риз и Пол Верник сразу же после выхода первой части захотели продолжения банкета, проскальзывали предложения превратить ее в целую франшизу, но дело подзатянулось. В итоге к своим ролям десятилетней давности вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин, и это всё та же комедийная история о выживании когда-то совсем чужих друг другу людей, ставших теперь одной крепкой «семьей». Да и самоиронии, вероятно, в этот раз добавили чуть больше, и мы, наконец-то, узнаем, как Билл Мюррей превратился в зомби. Кроме того, это тот редкий случай, когда спустя 10 лет выходит продолжение полюбившейся истории с прежними актерами и режиссером.

В прокате с 24 октября.

«Сторож»

«Майор», «Дурак», «Завод», теперь вот «Сторож». Юрий Быков – неимоверно амбициозный российский постановщик-правдоруб решает уйти из кино красиво и совсем не по-английски, поэтому снимает свою очередную камерную остросоциальную драму. «Сторож» - безусловно, еще одна притча, только теперь не о кинутых начальником простых работягах, а, собственно, о безымянном стороже (Юрий Быков) заброшенного санатория, к которому приезжает залечь на дно загадочная парочка – Стас (Владислав Абашин – Туман из «Завода») и Вера (Алла Юганова).

Естественно, у Быкова никогда не бывает все «просто так» и, очевидно, что «Сторож» — это, ко всему прочему, очередная зрительская забава по ловле метафор. И, быть может, в этот раз все обернется не настолько увлекательно, как в «Заводе».

В прокате и на сервисе «КиноПоиск HD» с 24 октября.