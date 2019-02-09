Последняя смена

10:43, 10 февраля 2019, ПАИ

В прокат вышел «Завод»: долгожданный новый фильм режиссера-идеалиста Юрия Быкова, мрачный криминальный триллер о классовой войне и поиске справедливости в современной России. С «Заводом» Быков вернулся в большое кино после практически пятилетнего перерыва. Муслим Камалов считает, что такое брутальное и мастерски исполненное триумфальное возвращение режиссера можно назвать успешным.

По пустынной разбитой дороге, разрезающей необъятное мертвое коричневое поле на ровные половинки, к огромным заводским воротам, опустив голову, медленно бредет мужик по кличке Седой (Денис Шведов). На вопрос старичка-сторожа «А чего не на автобусе?» Седой пробормочет – в «буханке» очень шумно, лучше уж пройтись пешком. Подобный шестикилометровый марш-бросок он совершает каждый день. Акустикофобией Седой начал страдать неспроста. Он - бывший спецназовец, которому довелось побывать на страшной чеченской (скорее всего) войне. На память остались лишь жуткие шрамы во всю спину от пулевых ранений, слепота на один глаз и кривой рубец на пол лица. Но столкновения с боевиками далеко в прошлом и теперь Седой всего лишь прожжённый заводской работяга, рутинно клепающий изо дня в день металлические скобы на станке.

В один из таких обыденных дней завод посещает хозяин предприятия по фамилии Калугин (Андрей Смоляков). Состоятельный олигарх в черном дорогом пальто собирает всех в кружок и объявляет о закрытии производства по причине нерентабельности: работаем последний месяц, а потом все свободны. Сотрудникам градообразующего предприятия, среди которых, буквально, старики, женщины и чуть ли не дети, такой расклад совсем не по душе. Немного показушно пошумев перед начальником и хозяином, и оперативно пройдя через стадии «отрицание-гнев-депрессия-принятие», работяги со смиренно-кислыми лицами принимают свою будущую участь безработных на грани выживания. Но не все. Седой предлагает своим пятерым близким друзьям-коллегам по цеху пойти на решительные и не очень законные меры: взять Калугина в заложники и потребовать круглую сумму выкупа.

Вопреки скудным отзывам зарубежных критиков после показа «Завода» на кинофестивале в Торонто, стоит признать: режиссеру Юрию Быкову в очередной раз удалось снять практически «на коленке» крепкое жанровое, камерное и при этом достойное российское кино с сильным социальным высказыванием. После успешного «Дурака» Быков уже держал в голове сценарий «Завода», но на его воплощение на экране понадобилось около 5 лет. За это время Быков успел взлететь с сериалом «Метод» (продан на Netflix) и лихо упасть в глазах преданных поклонников со «Спящими». Доверие к автору в итоге было слегка подорвано, режиссер в отчаянии даже намеревался навсегда завязать с большим кино. Но «Завод» Быков все же закончил и в нем есть ощущение открывшегося у режиссера второго дыхания.

В отличие от того же «Дурака», Быков в «Заводе» долго не церемонится. Он хорошо знает, чего ждет от него зритель и сразу разворачивает перед нами экспозицию, расставляет нужные фигуры. Поэтому и история раскручивается молниеносно. При этом Быков не бежит впереди поезда: погружение в проблему и ввод персонажей происходит аккуратно и постепенно. Собственно, на лишние разговоры и эпизоды «для красоты» в фильме не находится времени, это крайне прямолинейный триллер с искусно накаленными до предела поворотами сюжета. Звезд с неба тут и не стараются хватать, сценарные методы Быкова просты, как три копейки, но надежны и действенны, как автомат Калашникова.

Естественно, как и все предыдущие социальные притчи Быкова, «Завод» не обходится без гипертрофированных драматических выпуклостей. Каждый мужской персонаж здесь по-своему убог, несчастен и жалок: у одного больная мать, у второго – случайно забеременевшая дочь, третьему жена изменяет с соседом, четвертый – ветеран чеченской войны, ловящий по вечерам в одиноких конвульсиях «вьетнамские флешбеки». И далее по списку. Говоря проще, в своих фильмах Быков всегда умышленно утрирует действительность для достижения максимального эффекта сопереживания героям. Ему это в очередной раз удается и здесь. Оперативно раскрытые в самом начале фильма персонажи потихоньку начинают обретать объем, перестают быть картонными и занимают свое четкие места в истории.

С экшеном в «Заводе» также полный порядок, несмотря на то, что западным критикам оказалось его в картине «недостаточно». Здесь случай из серии «послушай и сделай наоборот»: шипящих о недостатке эффектного и красочного действия в фильме критиков можно не воспринимать всерьез. Быков не хитрит со зрителем и выдает обещанный крепкий брутальный экшен умеренными дозами. Для такого камерного, практически однолокационного, фильма и не нужно большого количества уже осточертевших всем стрельбы и взрывов – все же «Завод» не совсем об этом.

Ровно одной перестрелки в последней трети фильма, - к слову, великолепно снятой оператором Владимиром Ушаковым и мастерски срежиссированной Быковым, - вполне хватает для того, чтобы полностью оправдать выбранный жанр криминального боевика. Вся стелс-сцена поставлена в лучших традициях Майкла Манна и Такеши Китано, в которой Быков демонстрирует талантливую работу в почти что замкнутом, тесном и темном пространстве. История «Завода» не требует большей масштабности, а достигнутый клаустрофобический эффект прекрасно справляется с задачей удержания внимания и вовлеченности зрителя. Еще один плюс картины - тонкое выстраивание саспенса. Быков изобретательно нагнетает напряжение в необходимых местах, что добавляет фильму еще больше кинематографического веса.

Поскольку это все же триллер о классовом неравенстве и поиске справедливости в жизни, Быков в нужные моменты немного «тормозит» основной сюжет, вставляя в него свои заготовленные «пять копеек». Как и в каждом фильме режиссера, в этой истории также нет ни правых, ни виноватых, в «Заводе» зритель сам должен выбрать позицию. Сомнительный, конечно, но все же интерактив. Ко всему, Быков продолжает в «Заводе» разговор «о наболевшем», начатый еще Алексеем Балабановым в «Жмурках».

Несмотря на заметные отсылки к кумирам-режиссерам (Майкла Манна, Дэвида Финчера и на «Рейд» Гарета Эванса), Быков выдает самодостаточный, самобытный честный криминальный триллер с тонким социальным подтекстом. В финале своего герметичного маскулинного триллера режиссер, традиционно, озвучивает весьма пессимистичный прогноз, говоря об обреченности и отсутствии всякой надежды на лучшую жизнь. И как бы не выглядела банально мораль этой притчи, но «Завод» именно о том, что светлые перспективы на горизонте не замаячат сами по себе.