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Общество

Для сокращения времени обследования линий после урагана псковские энергетики используют дроны

28 октября для обследования поврежденных штормовым ветром участков линий электропередачи в Псковской области задействованы три беспилотных летательных аппарата, имеющихся в распоряжении Псковского филиала «Россети Северо-Запад». Квадрокоптер обследует, фиксирует повреждения на высоковольтных линиях и передает информацию диспетчеру в три раза быстрее, чем это могла бы сделать бригада энергетиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

После урагана с порывами ветра до 25 м/с подходы к линиям электропередачи затруднены из-за большого количества поваленных деревьев. После обследования линии с помощью дронов диспетчеры могут точно скоординировать движение сил и спецтехники для максимально оперативного устранения повреждений на конкретном участке линии.

С утра 28 октября на активном дежурстве в псковском филиале находятся 147 бригад в составе 339 человек и 153 единицы спецтехники.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов: нельзя приближаться и прикасаться к оборванным проводам и поврежденным линиям электропередачи, нельзя пытаться самостоятельно проводить работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает единый интернет-портал «Светлая страна».

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