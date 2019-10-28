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Общество

Ограничить скорость автомобилей на Троицком мосту в Пскове предлагают депутаты

Ограничить скорость движения автомобилей на Троицком мосту в Пскове предлагают депутаты комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы. Об этом с заседания 28 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Сергей Фёдоров отметил, что проблему с многочисленными авариями, от которых страдает внешний вид моста, могли бы решить знаки, «существенно ограничивающие скорость на входе и выходе с моста», а также камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения. «Других мер принять невозможно», - сказал он, заметив, что дополнительные бордюры увеличат нагрузку на конструкцию моста, по которому и так идут трещины. Сейчас они контролируются специальными маячками и угрозы для моста пока нет.

Депутаты также выяснили, что виновники двух ДТП, протаранившие своими автомобилями старинную чугунную ограду моста, готовы добровольно оплатить восстановление аутентичного ограждения. Это обойдётся им примерно в 60 тысяч рублей. Ещё по двоим нарушителям материалы направят в суд.

18 мая легковой автомобиль повредил фрагмент ограждения на Троицком мосту в Пскове. Ранее ограждения Троицкого моста в результате ДТП выбивали в 2016-м, а также 28 июля 2018 года и 4 декабря 2018 года

При этом мост планируется реконструировать, поэтому о замене ограждений речи пока не идет.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова добавила, что поддерживает запрет на движение автобусов по мосту. «Мост не рассчитан на такой грузопоток и выскакивание на скорости» - заявила она.

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