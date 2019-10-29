МЧС рекомендует псковичам сообщать о потенциально опасных деревьях

12:50, 29 октября 2019, ПАИ

МЧС рекомендует псковичам сообщать о потенциально опасных деревьях. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил заместитель начальника областного ГУ МЧС по антикризисному управлению Артур Бугаев.

«Лучше себя обезопасить и аварийные деревья отслеживать заранее. В регионе такая работа проводится повсеместно. Но тут должна быть и активная позиция граждан, если они считают, что где-то есть потенциально опасное дерево, то нужно обращаться в городскую администрацию или сразу к нам - мы тоже такие заявки принимаем. А надеяться только на органы власти не стоит», - отметил Артур Бугаев.

27 октября в результате усиления ветра в Пскове упали около 40 деревьев. Из-за непогоды на улицах Пскова пострадали две псковички, на одну из них упало дерево.