Две жительницы Пскова получили травмы из-за непогоды 27 октября

15:44, 28 октября 2019, ПАИ

Две жительницы Пскова пострадали в результате сильного ветра вечером 27 октября, сообщил Псковскому агентству информации председатель комитета ГО и ЧС администрации города Владимир Воробьев.

На одну женщину на Сиреневом бульваре упало дерево, с сотрясением мозга псковичку доставили в областную клиническую больницу. Вторая получила травму на перекрёстке улицы Юбилейной и Коммунальной. Здесь из-за порыва ветра оборвался трос, к которому крепились дорожные знаки. Женщину также доставили в областную больницу. Жизни обеих пострадавших ничто не угрожает.

Первое сообщение об усилении ветра появилось после 14:00: в пресс-службе регионального МЧС РФ по Псковской области предупредили, что с 17:00 до 20:00 на территории региона порывы западного и северо-западного ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду.

В 19:52 поступило сообщение о том, что ветер усилится до 21-24 метров в секунду.