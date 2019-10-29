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Общество

Конкурс «Доброволец Псковской области» стартует 1 ноября

 

 

Конкурс «Доброволец Псковской области» стартует 1 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в проектном офисе «Команда 2018». Принять участие в нём могут физические и юридические лица, представители органов региональной власти, местные администрации, школьные отряды.

«Псковская область должна знать своих добровольцев, - уверены в проектном офисе. - Приглашаем всех, кто принимал участие в социальных проектах на правах волонтёра и добровольца, кто безвозмездно дарил добро и помогал другим. Время поделиться опытом и сказать самому себе спасибо»

Конкурс проводится в нескольких номинациях: «Добровольчество Победы», «Социальное добровольчество», «Медицинское добровольчество», «Добровольчество в сфере культуры», «Добровольчество в чрезвычайных ситуациях, «Экологическое добровольчество», «Инклюзивное добровольчество», «Серебряное добровольчество».

Заочный этап конкурса пройдет с 1 по 8 ноября, очный - 15 ноября.

Организатором конкурса является управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

Проекты двух жителей Псковской области прошли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019».

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