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Общество

Проекты жителей Псковской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019»

Проекты жителей Псковской области прошли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе конкурса.

В категории «Социальный проект» в номинации «Уверенные в будущем» среди участников от 14 до 17 лет финалистом стал Алексей Тарчевский с проектом «Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее. Новое поколение». В аналогичной категории и номинации среди претендентов на победу старше 18 лет отмечена Екатерина Родина с патриотическим проектом «Чтобы помнили».

По итогам очной защиты проектов в полуфиналах, прошедших на площадках окружных форумов добровольцев и профильной смены в МДЦ «Артек», в финал вышли 190 человек. В категории «Социальный проект» - 120 проектов от участников старше 18 лет и 50 инициатив от детей 8-17 лет. В категориях «Творческая работа» и «Доброе дело» финалистами стали по 10 инициатив.

С 23 октября по 10 ноября все проекты оценят члены федерального экспертного жюри, в каждой номинации выберут по 3 победителя. Кроме того, с 1 по 10 ноября запланировано народное голосование, участники которого определят по одному победителю в категориях «Доброе дело» и «Творческая работа», а в категории «Социальный проект» - по одному лучшему проекту в двух возрастных категориях.

Победители конкурса получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей, а также возможность принять участие в партнерских образовательных программах. Авторы лучших проектов по версии народного голосования смогут в 2020 году принять участие в акселерационной программе поддержки и сопровождения проектов профильной смены в МДЦ «Артек» (для участников от 14 до 17 лет), а также отправиться на зарубежную образовательную стажировку в рамках Программы мобильности волонтеров (для участников старше 18 лет). Все они получат информационную и консультационную поддержку.

Итоги конкурса объявят на Международном форуме добровольцев, который пройдет в Сочи 2-5 декабря. Награду лучшим волонтерам в разные годы трижды вручал президент России Владимир Путин.

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