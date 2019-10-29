Кибердружины создадут в Псковской области

13:43, 29 октября 2019, ПАИ

Кибердружины появятся в Псковской области, сообщил начальник областного УМВД Алексей Овсяников на пресс-конференции 29 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Овсяников рассказал, что полиция тесно сотрудничает с администрацией Псковской области. «Ни на одну нашу просьбу отказа я не увидел. Три проекта, которые мы предложили, администрация поддержала», - заявил он и выразил надежду, что в бюджет региона будут заложены средства на создание кибердружин, в состав которых войдут волонтеры ПсковГУ. По его словам, первая кибердружина должна появиться до конца 2019 года.

Алексей Овсяников заметил, что создание кибердружин актуально для Псковской области, поскольку сил и средств УМВД недостаточно, чтобы выявлять в Сети факты домашнего насилия, вовлечения несовершеннолетних в группы противоправной направленности.