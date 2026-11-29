Касса Псковского драмтеатра не будет работать 1 декабря

23:32, 29 ноября 2026, ПАИ

Касса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 1 декабря не будет работать в связи с переходом на новую билетную систему Radario. В этот день запланированы технические работы, поэтому приобрести билеты непосредственно в кассе будет нельзя, уточнили в пресс-службе театра.

Со 2 декабря касса возобновит работу по адресу: улица Пушкина, 13. Посетителей будут принимать ежедневно с 11:00 до 19:00, перерыв - с 15:00 до 15:30.

Билеты на спектакли декабря и января уже доступны для покупки онлайн на сайте театра.

По вопросам приобретения билетов можно обратиться по телефону 8 (8112) 72-80-22 в часы работы кассы.