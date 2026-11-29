Прибытие княгини Ольги на ладье и Псковское вече покажут на фестивале летом

23:52, 29 ноября 2026, ПАИ

В Пскове готовят масштабную программу культурно-исторического фестиваля «Ольгин град», который вновь пройдёт у стен Троицкого собора 24 июля 2027 года. Мероприятие приурочат ко Дню памяти равноапостольной княгини Ольги и Дню города, рассказали в региональном министерстве культуры.

Впервые фестиваль состоялся этим летом. Теперь организаторы планируют сделать программу более масштабной и воссоздать атмосферу древнего Пскова.

Одним из главных событий станет реконструкция прибытия княгини Ольги с дружиной на ладье по реке Великой. Также зрителям покажут большой уличный спектакль под стенами Кремля и настоящее Псковское вече, участники которого смогут самостоятельно принимать решения.

Кроме того, на фестивале представят ремесленные слободы X века. Гости смогут увидеть работу кузницы, ткацкого стана и гончарного круга, а также познакомиться с древнерусской кухней.

Сейчас команда проекта собирает предложения и пожелания будущих гостей. Организаторы предлагают пройти короткий анонимный опрос, ответы на который помогут сформировать программу фестиваля. Принять участие можно по ссылке.