Прибытие княгини Ольги на ладье и Псковское вече покажут на фестивале летом
В Пскове готовят масштабную программу культурно-исторического фестиваля «Ольгин град», который вновь пройдёт у стен Троицкого собора 24 июля 2027 года. Мероприятие приурочат ко Дню памяти равноапостольной княгини Ольги и Дню города, рассказали в региональном министерстве культуры.
Впервые фестиваль состоялся этим летом. Теперь организаторы планируют сделать программу более масштабной и воссоздать атмосферу древнего Пскова.
Одним из главных событий станет реконструкция прибытия княгини Ольги с дружиной на ладье по реке Великой. Также зрителям покажут большой уличный спектакль под стенами Кремля и настоящее Псковское вече, участники которого смогут самостоятельно принимать решения.
Кроме того, на фестивале представят ремесленные слободы X века. Гости смогут увидеть работу кузницы, ткацкого стана и гончарного круга, а также познакомиться с древнерусской кухней.
Сейчас команда проекта собирает предложения и пожелания будущих гостей. Организаторы предлагают пройти короткий анонимный опрос, ответы на который помогут сформировать программу фестиваля. Принять участие можно по ссылке.