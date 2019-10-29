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Общество

Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста

Большинство участников видеоопроса ПАИ не поддерживают идею о запрете автобусного движения на Троицком мосту через реку Пскову. Такое предложение на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы накануне  высказала заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова. 

Среди других мнений о том, как изменить схему движения по мосту, чтобы предотвратить его разрушение, звучали идеи об ограничении скорости, о запрете движения большегрузов, о превращении Троицкого моста в пешеходный.

Читатели Псковского агентства информации также могут принять участие в опросе о судьбе Троицкого моста.  Голосование проводится на странице ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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