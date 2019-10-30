Изменилось расписание перелётов по маршруту Псков – Москва

13:18, 30 октября 2019, ПАИ

Изменилось расписание перелётов по маршруту Псков – Москва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в авиакомпании «Азимут».

Теперь из Пскова самолет вылетает в 13:25 и прибывает в столицу в 14:25. Обратно – в 10:40 из Москвы, посадка в Пскове – в 12:05.

Кроме того, изменилось расписание полетов по маршруту Псков – Сочи: вылет из Пскова теперь в 15:50, прибытие в Сочи в 18:40. Из Сочи борт вылетает в 12:05, в Пскове он в 15:00.

Улучшение транспортной доступности региона – один из приоритетов деятельности администрации Псковской области. Благодаря усилиям губернатора Михаила Ведерникова после годового перерыва в октябре 2018 года восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, а также налажены перелёты в Сочи. В следующем году планируется начать полёты в Калининград.