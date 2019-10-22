Средства на организацию перелётов в Псков заложили в бюджет Калининградской области на 2020 год

11:10, 22 октября 2019, ПАИ

В проекте бюджета Калининградской области на 2020 год предусмотрены средства на возмещение части затрат организациям воздушного транспорта, которые будут осуществлять авиаперелёты между Калининградской областью и другими субъектами РФ. В пояснительной записке к законопроекту, который опубликован на сайте Калининградской областной Думы, отмечается, что в следующем году планируется открыть рейсы из Калининграда по двум направлениям: в Псков и Самару.

Общая сумма, предусмотренная на возмещение части затрат авиаперевозчикам, составляет 26 млн 200 тыс. рублей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с руководителями ряда регионов о совместном субсидировании нескольких авиамаршрутов. По его словам, в 2020 году ежедневными станут перелёты по маршруту Псков – Москва, а дважды в неделею будут организованы авиарейсы в Калининград, Сочи, Анапу и Симферополь.

Михаил Ведерников также сообщил о том, что на развитие международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги Министерство транспорта России предусмотрит в бюджете на 2020 год около 200 млн рублей.

В сентябре о готовности заняться организацией перелётов из Калининграда в Псков объявила авиакомпания «СКОЛ». Предполагается, что рейсы будут выполнять самолёты L-410, расчитанные на 19 пассажиров.