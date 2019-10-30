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Премия "Народное признание"

Два сотрудника середкинской исправительной колонии поборются за премию «Народное признание - 2019»

УФСИН России по Псковской области выдвинуло сотрудников отдела охраны исправительной колонии № 4 (поселок Середка Псковского района) Станислава Пономарева и инспектора отдела охраны Владимира Черноока на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Защита».

В мае начальник караула Станислав Пономарев и инспектор отдела охраны Владимир Черноок во время службы заметили через камеры видеонаблюдения, что на прилегающей к учреждению территории автомобиль ВАЗ-2110. Они подошли к автомобилю и увидели, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Владимир Черноок убедил его выйти из автомобиля, после чего нарушителя передали сотрудникам Госавтоинспекции.

Выяснилось, что нарушитель был неоднократно судим, находился под административным надзором и не имел права управлять автотранспортом.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия -  здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

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