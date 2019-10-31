Открылась конференция по итогам реализации энергосервисного проекта в Пскове

11:13, 31 октября 2019, ПАИ

31 октября в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория» открылась конференция «Итоги энергосервисного проекта Пскова. Энергосервис уличного освещения как первый шаг к реализации «Умного города». Реализация проекта «Умный город», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поприветствовал собравшихся и рассказал, для чего Псков участвует в проекте компании «Ростелеком» «Умный город». Сити-менеджер отметил, что после модернизации уличного освещения на улицах Пскова экономия составила 10%. По его словам, в дальнейшем экономия достигнет 55%, а значит город будет меньше чем в два раза платить за электроэнергию.

Александр Братчиков отметил значимость реализации данного проекта и призвал другие муниципалитеты реализовать проект у себя. При этом сити-менеджер подчеркнул, что сотрудники городской администрации готовы оказать другим муниципалитетам консультационную помощь.

Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова поблагодарила Александра Братчикова за теплые слова, потому что, по её мнению, нет лучших слов, чем слова благодарности от заказчика. Она также поблагодарила администрацию Псковской области.

По словам Ольги Родионовой, «Ростелекому» предстоит ещё огромная работа в регионе. Однако, по её мнению, уже достигнуты большие успехи. В частности, благодаря модернизации уличного освещения на улицах Пскова город вечером стал красивее. Также она подчеркнула важность сокращения энергозатрат благодаря реализации проекта.

Модератор конференции Роман Северинов рассказал о сути реализации проекта энергосервиса. По его словам, заключая такие контракты, инвестор проводит модернизацию системы освещения, что после реализации даёт большую экономию по использованию электроэнергии. Муниципалитет получает умное освещение и увеличивает заложенный бюджет.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников конференции поприветствовал начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев. Он подчеркнул, что для Псковской области «Ростелеком» является ключевым партнером и напомнил, что благодаря компании в регионе до 2022 года подключат к высокоскоростному интернету более 600 социально значимых объектов, в том числе 150 образовательных учреждений и более 320 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 60 органов государственной власти и местного самоуправления. По его словам, более 500 социально значимых объектов региона уже подключены к высокоскоростному интернету.

Кроме того, руководитель регионального управления цифрового развития и связи отметил, что энергосервисный контракт в Пскове – второй реализованный по счету после Острова и является самым большим на Северо-Западе России. Он также сообщил, что в следующем году в Псковской области ожидается развитие информационных технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В частности, это реализация подпроектов «умные счетчики», «умная дорога», «умные скамейки» и других. «Без цифровой экономики и цифровых решений не обойтись», - заключил Денис Матвеев.

После этого участники мероприятия обсудили презентации по модернизации системы уличного освещения Пскова, особенностям модернизации уличного освещения районных центров, повышению эффективности использования тепловой энергии бюджетными учреждениями, модернизации системы внутреннего освещения по модели энергосервиса.

В сентябре текущего года ПАО «Ростелеком» завершил проект модернизации системы уличного освещения Пскова. Компания заменила более 10 тысяч 500 светильников и 204 шкафа управления наружным освещением, установила автоматизированную систему контроля потребления энергоресурсов.