«Умное освещение» появилось на улицах Пскова

14:58, 02 октября 2019, ПАИ

Компания «Ростелеком» завершила работы по модернизации уличного освещения на улицах Пскова. В рамках контракта специалисты фирмы провели обследование существующей городской системы освещения, разработали и реализовали проект ее модернизации, создали «цифровой двойник системы» и внедрили интеллектуальное управление уличным освещением города.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в рамках контракта были заменены более 10 тысяч 500 светильников и 204 шкафа управления наружным освещением, установлена автоматизированная система контроля потребления энергоресурсов.

«Модернизация уличного освещения является результатом успешного сотрудничества между «Ростелеком» и администрацией Псковской области в создании и реализации пилотного проекта «Умный регион». Энергосервисное решение, предложенное нашей компанией, позволяет городу Пскову сэкономить более 39 млн киловатт-часов электроэнергии за 5 лет. «Ростелеком» также гарантирует обеспечение качественной работы и техническую поддержку оборудования», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, энергосберегающие технологии позволят сделать улицы Пскова более светлыми и безопасными. «Главное преимущество энергосервисных проектов – возможность модернизировать систему освещения без затрат из бюджета. Помимо комфортной и безопасной среды для жизни граждан, муниципалитеты получают возможность анализировать данные о техническом состоянии городских сетей и «прозрачную» информацию о деятельности организаций ЖКХ», - подчеркнул сити-менеджер.

Система «Умного освещения» управляет новыми светодиодными осветительными приборами по сети передачи данных «Ростелеком». Это позволяет при необходимости регулировать яркость освещения в зависимости от времени года и погодных условий. Также с внедрением «Умного освещения» у города появилась возможность размещения на опорах освещения дополнительных модулей «Умного города»: датчиков эко-мониторинга, микрометеостанций, детекторов состояния дорожного полотна, камер видеонаблюдения и многих других устройств.

Внедрение комплекса «Умного освещения» также позволяет снизить потребление электроэнергии более чем на 60%. Энергосберегающие светильники мгновенно зажигаются, выдерживают перепады напряжения, частые включения, неблагоприятные температуры, не содержат вредных химических соединений, имеют небольшие размеры, защищены от вибрации и механических воздействий. Новые фонари работают в комфортном для глаз спектре, бесшумны и не требуют специальной утилизации.

«Умное освещение» – первый шаг к реализации комплексных проектов «Умного города», в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между «Ростелекомом» и администрацией Псковской области по созданию и реализации пилотного проекта «Умный регион».