0
13:15
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
12:23
Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет
11:50
«Очень скользко»: Псковичи оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
11:29
Жители Невельского района довольны работой регоператора по обращению с ТКО
11:19
Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды
10:41
Журналисты Северо-Запада собрались на форуме в Санкт-Петербурге
09:52
Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге
Еще новости
Общество

14 автобусов Mercedes из Московской области пополнят автопарк Псковпассажиравтотранса

14 автобусов Mercedes из Московской области пополнят автопарк Псковпассажиравтотранса. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в рамках парламентского часа на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме этого, комитет ведет диалог с коллегами из Санкт-Петербурга по оказанию помощи в обновлении автопарка псковского предприятия. По словам Бориса Елкина, власти Санкт-Петербурга закупили автобусы на сумму более миллиарда рублей. «Стараемся контактировать по передаче нам в собственность того имущества, которое не вышло из эксплуатации и находится в хорошем состоянии», — отметил он.

Борис Елкин напомнил, что срок эксплуатации некоторых автобусов Псковпассажиравтотранса превышает 30 лет. «Это недопустимо, я считаю», — подчеркнул он.

Также председатель комитета акцентировал внимание на том, что основную часть денежных средств, предусмотренных программой социально-экономического развития Псковской области, направят на обновление автобусного парка.

Председатель Псковской областной общественной организации инвалидов, депутат регионального парламента Марина Борисенкова поинтересовалась, будут ли новые автобусы, которые поступят в рамках обновления автопарка, низкопольными — доступными для людей с инвалидностью.

«Конечно же, — заверил Борис Елкин. — Даная закупка пройдет с учетом потребностей маломобильных групп населения». Кроме этого, он отметил, что комитет проработает вопрос по оплате проезда в общественном транспорте людьми с инвалидностью.

Борис Елкин добавил, что ведется работа по недопущению случаев, когда автобусы изымаются из-за неуплаты лизинговых платежей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
31 октября 2019
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет
31 октября 2019
Председатель комитета по транспорту: Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет
«Очень скользко»: Псковичи оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
31 октября 2019
«Очень скользко»: Псковичи оценили работу коммунальщиков после первого снегопада
Жители Невельского района довольны работой регоператора по обращению с ТКО
31 октября 2019
Жители Невельского района довольны работой регоператора по обращению с ТКО
Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды
31 октября 2019
Лучшие судебные приставы Псковской области получили награды
Журналисты Северо-Запада собрались на форуме в Санкт-Петербурге
31 октября 2019
Журналисты Северо-Запада собрались на форуме в Санкт-Петербурге
Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге
31 октября 2019
Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге
Печать Владимира Мономаха нашли в Белоруссии
30 октября 2019
Печать Владимира Мономаха нашли в Белоруссии

Идет загрузка...