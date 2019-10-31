14 автобусов Mercedes из Московской области пополнят автопарк Псковпассажиравтотранса

11:52, 31 октября 2019, ПАИ

14 автобусов Mercedes из Московской области пополнят автопарк Псковпассажиравтотранса. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в рамках парламентского часа на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме этого, комитет ведет диалог с коллегами из Санкт-Петербурга по оказанию помощи в обновлении автопарка псковского предприятия. По словам Бориса Елкина, власти Санкт-Петербурга закупили автобусы на сумму более миллиарда рублей. «Стараемся контактировать по передаче нам в собственность того имущества, которое не вышло из эксплуатации и находится в хорошем состоянии», — отметил он.

Борис Елкин напомнил, что срок эксплуатации некоторых автобусов Псковпассажиравтотранса превышает 30 лет. «Это недопустимо, я считаю», — подчеркнул он.

Также председатель комитета акцентировал внимание на том, что основную часть денежных средств, предусмотренных программой социально-экономического развития Псковской области, направят на обновление автобусного парка.

Председатель Псковской областной общественной организации инвалидов, депутат регионального парламента Марина Борисенкова поинтересовалась, будут ли новые автобусы, которые поступят в рамках обновления автопарка, низкопольными — доступными для людей с инвалидностью.

«Конечно же, — заверил Борис Елкин. — Даная закупка пройдет с учетом потребностей маломобильных групп населения». Кроме этого, он отметил, что комитет проработает вопрос по оплате проезда в общественном транспорте людьми с инвалидностью.

Борис Елкин добавил, что ведется работа по недопущению случаев, когда автобусы изымаются из-за неуплаты лизинговых платежей.