Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём народного единства

09:18, 04 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём народного единства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона напомнил, что россияне живут в большой, удивительной и многонациональной стране, известной своей уникальной и богатейшей культурой. «Люди разных национальностей и религий с собственными обычаями и традициями, объединены общей историей и ценностями», - подчеркнул он.

Губернатор отметил, что День народного единства – повод еще раз вспомнить, что россияне превыше всех различий всегда ставили сохранение, развитие и защиту своей страны. «Многонациональные армии во все века останавливали любого врага, научные коллективы добивались международных побед, а наши культура и спорт всегда были насыщены талантами из разных уголков страны», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что Россия — великое государство, и его силу формирует каждый город и регион. «Псковская земля, древний исток русской государственности, всегда играла в этом особую роль. Наш долг — быть достойными трудов и подвигов наших предков, сохранять и приумножать для будущих поколений переданное нам наследство», - подчеркнул губернатор и пожелал псковичам вдохновения и новых побед на благо Псковской области и России.

В Псковской области в рамках празднования Дня народного единства состоятся порядка 300 мероприятий. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины