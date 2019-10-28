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Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства

Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках празднования Дня народного единства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. 

1 ноября регион присоединится к большому этнографическому диктанту. Мероприятие пройдет на 21-й площадке в разных районах области.

В Пскове и 8 муниципальных образованиях области состоится акция «Ночь искусств», приуроченная к всероссийскому празднику. 3 ноября жители и гости Пскова могут бесплатно посетить открытую лекцию «Псковские храмы в ЮНЕСКО» в проектном офисе «Команды 2018». В Псково-Изборском музее-заповеднике запланированы экскурсии, объектами показа будут Спасо-Преображенский Собор Мирожского монастыря, Изборская крепость и музей истории города Печоры.

Мероприятия «Ночи искусств» также пройдут в Плюсском районе - вечер-портрет в «Театральной гостиной», Пустошкинском - мультимедийная экскурсия «Титаны в эпохе возрождения»), Пыталовском - выставка по итогам работы вахты поискового отряда «Поиск -97»). В Куньинском районе состоится вечер в музее-усадьбе М. П. Мусорского, в Великолукском - виртуальная выставка «Великолукскому драматическому театру — 100 лет». В Островском районе в рамках акции торжественно откроется виртуальный концертный зал, запланирована концертная программа. В Бежаницком районе намечено мероприятие в историко-культурном центре Философовых, в Палкинском - концерт «Три аккорда».

Также в праздничные дни вручат свидетельства получившим грантовую поддержку коллективам-победителям Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Торжественная церемония и гала-концерт состоятся в Москве, Псковскую область представит заслуженный коллектив народного творчества ансамбль народных инструментов «Сказ» имени В. Румянцева.

4 ноября, в День народного единства, в Пскове пройдут концерты в Городском культурном центре («Мы живем в единстве дружном!») и Доме офицеров («Песня не знает границ). Псковский дом ремесел по случаю праздника организует конкурс национального костюма, участники которого будут состязаться в следующих номинациях: «Национальный костюм», «Аксессуары и украшения», «Этнографический костюм» и «Сценический костюм».

В Великих Луках в этот день на площади Ленина пройдет праздничный митинг «Мы — великая Россия! Мы — единая страна!» Затем состоится концерт «Родной земли многоголосье». Возле краеведческого музея представители войск специального назначения устроят показательные выступления.

В районных и сельских домах культуры пройдут концерты, познавательные и развлекательные программы для детей и взрослых, вечера отдыха, спортивные мероприятия, конкурсы. В образовательных учреждениях Псковской области проведут классные часы на тему Дня народного единства.

С предварительной программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться ЗДЕСЬ.  

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