Штрафовать за нераздельный сбор мусора предложили в России

10:37, 04 ноября 2019, ПАИ

Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев предложил ввести штрафы за нераздельный сбор мусора, сообщает РБК.

Денис Буцаев подчеркнул, что штрафы за нераздельный сбор мусора обязательно нужно ввести, но только после запуска системы раздельного сбора мусора с соответствующей инфраструктурой. По его словам, на данный момент в регионах страны сложно отследить, «кто какой выбросил мусор». По его данным, сегодня в России раздельно собирается 7% отходов, а к 2024 году этот показатель должен вырасти до 60%.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах России.